L’éditorialiste de BFMTV Bruno Jeudy a estimé mardi sur le plateaux de New et Compagnie que le parti Les Républicains va devoir « réfléchir à comment on fait pour remplacer un candidat s’il devait être mis en examen alors qu’il a été désigné dans une primaire avec 4,5 millions d’électeurs ». Une opinion partagée par la chef du service de politique intérieur de l’Obs Carole Barjon, qui a assuré qu’il y a « des plans B qui se préparent en secret », au cas où François Fillon soit contraint de se retirer de la course à la présidentielle. Elle estime que François Bayrou notamment pourrait bénéficier d’une « voie qui s’ouvre » :