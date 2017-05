Whirlpool : Les syndicats « sont les principaux responsables », accuse Louis Aliot

Le vice-président du Front national Louis Aliot, invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce vendredi, a assuré que les salariés de Whirlpool « remettent méchamment en cause leur représentation syndicale ». « Systématiquement, les syndicats accompagnent vers une mort lente ces entreprises qui délocalisent et qui ferment, et ne se sont jamais opposés au pouvoir en place. Ce sont eux les principaux responsables, parce qu’ils ont tout toléré », a estimé Louis Aliot, ajoutant qu' »il faut qu’il y ait un pouvoir en France qui ne tolère plus rien » :