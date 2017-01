Marine Le Pen n’arrêtera pas la politique en cas de défaite

Invitée de Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen a annoncé ce mardi sur BFMTV et RMC qu’elle ne mettrait pas fin à sa carrière politique en cas de défaite lors de l’élection présidentielle. La présidente du Front National a déclaré : « Je ne suis pas en train de me construire une carrière en me disant si je ne réussis pas ça, j’arrêterais. Je me bats pour le pays, pour le peuple ». La candidate du FN a poursuivi en comparant le système à « une forme d’oligarchie qui se moque du peuple et qui ne s’intéresse pas à lui ». Reste que Marine imite ce système en faisant de la politique une profession, ce qui lui évite d’avoir à faire ses preuves ailleurs : famille, entreprise, etc.