Marine Le Pen veut supprimer la région et réduire le nombre de parlementaires

Invitée ce mardi matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, la présidente du FN et candidate à la présidentielle pour 2017 souhaite que la France soit réduite à « trois strates : la commune, le département et la nation ». Marine Le Pen veut aussi que soit inscrite dans la Constitution la réduction de sièges de parlementaires – au Sénat comme à l’Assemblée – pour les ramener au nombre de 500 contre 925 aujourd’hui :