Donald Trump dénonce la barbarie de Daech

Donald Trump : « Nous avons vu de paisibles musulmans brutalisés, victimisés, assassinés et oppressés par des assassins de Daech. Nous avons vu des menaces d’extermination du peuple juif. Nous avons vu une campagne de Daech et un génocide de chrétiens dont ils coupent les têtes. Depuis le Moyen-Âge, on n’a jamais vu ça. On n’a jamais vu ces décapitations. Maintenant ils coupent les têtes, ils noient les gens dans des cages d’acier. On n’a pas vu ça, on n’a pas vu ça, personne n’a vu ça depuis de très nombreuses années. Toutes les nations ont l’obligation morale de s’exprimer sur cette violence. Toutes les nations ont le devoir de travailler ensemble et les affronter, vicieusement s’il le faut. Donc, je veux exprimer clairement aujourd’hui au peuple américain que mon administration fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre et protéger la liberté religieuse dans le pays. L’Amérique doit rester pour toujours une société tolérante où tout le monde est respecté, Et où tous les citoyens se sentent hors de danger. Nous devons nous sentir hors de danger. »