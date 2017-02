Pour Jean-François Poisson, il n’y a pas « suffisamment de solidité autour de ce que dit François Fillon »

Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, était l’invité de BFMTV ce jeudi. L’ancien candidat à la primaire de la droite et du centre a donné 48 heures à François Fillon pour rassurer les Français suite aux accusations qui visent l’activité réelle de sa femme, Penelope Fillon, en tant qu’attachée parlementaire: « Je ne sens pas aujourd’hui suffisamment de solidité autour de ce que nous dit François Fillon (…) Il faut qu’il apporte très rapidement, au plus tard ce weekend, des éléments qui permettront à tout le monde d’être parfaitement rassurés sur tous les éléments qui lui sont rapprochés », a déclaré le président du Parti chrétien-démocrate voyant également en Gérard Larcher, une hypothèse en cas de désistement de l’actuel candidat de la droite et du centre :