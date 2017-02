La tension était vive entre les journalistes et les différents service de sécurité au Salon des entrepreneurs lors de la visite de Marine Le Pen. Hier soir, Maxime Switek nous a montré des images surprenantes tournées en marge de ce salon. Les caméras de « C à vous » ont capté une discussion entre un membre du service d’ordre du FN et de celui du Salon des entrepreneurs où ils se mettent d’accord pour « faire tomber » un journaliste, en clair profiter de la cohue pour l’envoyer au sol, afin sans doute de lui servir de leçon :