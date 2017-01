Bruno Le Maire : « On peut supprimer 500 000 emplois sans que le service public fonctionne moins bien »

Viserait-il un strapontin de ministre ? Invité ce mercredi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, Bruno Le Maire a qualifié de « bonne décision » la proposition de François Fillon de supprimer 500 000 emplois publics. « On peut le faire sans que le service public fonctionne moins bien en France », a estimé le député de l’Eure, préconisant notamment et à juste titre de réduire les effectifs dans la fonction publique territoriale :

Bruno Le Maire a admis avoir connu une défaite en 2016 lors de la primaire de la droite et du centre même si, aujourd’hui, cette « page est tournée ». Le député de l’Eure a tenu à exprimer son soutien total à François Fillon qu’il considère comme « le meilleur candidat pour redresser notre pays » :