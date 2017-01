Empêchée de monter dans le métro par des supporters de Chelsea parce que noire : la victime ne « pardonnera jamais »

Ce mardi, quatre supporters du club de football de Chelsea étaient jugés pour avoir empêché un individu de couleur noire de monter dans le métro parisien. Les faits qui remontent au mois de février 2015 avaient eu lieu en marge du match opposant le Paris Saint-Germain et le club londonien. Présent lors du procès, la victime, Souleymane Sylla, a déclaré : « Je me retrouve avec des médicaments, des rendez-vous chez le psychologue. Ça a bouleversé ma vie professionnelle. Tout ça, c’est à cause d’eux ». Le parquet a requis des peines allant de six à douze mois de prison avec sursis contre les quatre Britanniques :