Durant le dernier pèlerinage de Pentecôte, l’association organisatrice (Notre-Dame de Chrétienté) a interrogé 15 prêtres pour leur poser la même question : « Pour vous, quelle est la beauté et la grandeur de la vocation de prêtre ? » La densité et la diversité de leurs réponses attestent de la richesse de cette vocation unique et irremplaçable…