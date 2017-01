Pierre Laurent (PC) sur les assassinats de terroristes ordonnés par François Hollande : « On ne peut pas s’asseoir sur le droit »

Le PC gardien de l’Etat de droit ? Invité ce jeudi de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV, Pierre Laurent est revenu sur les assassinats ciblés de terroristes évoqués par François Hollande dans son livre, Un président ne devrait pas dire ça, et auxquels il s’oppose : « On ne peut pas s’asseoir sur le droit. On ne fait pas la guerre n’importe comment ». Le secrétaire national du Parti communiste a, cependant, tenu à être prudent, rappelant que ces informations relevaient du secret défense :

A quand, sur le sol français, les assassinats ciblés de dissidents opportunément accusés d’être terroristes ?