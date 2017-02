Le Parlement européen va déclencher les retenues sur le salaire de Marine Le Pen à partir de février pour procéder au recouvrement de sommes liées à l’emploi d’une assistante parlementaire. La concernée, Catherine Griset, aurait uniquement travaillé pour le Front national et non en tant qu’assistante parlementaire. Et ainsi bénéficié d’un emploi fictif. Questionnée à ce sujet, cette dernière a affirmé à Salhia Brakhlia, journaliste chez BFM TV: « Je ne réponds pas, je travaille ». A l’instar de Thierry Légier, garde du corps de la présidente du FN et également dans le viseur de la justice. « Je suis désolé je vais déjeuner », a-t-il rétorqué, sans répondre aux questions :