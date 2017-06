Raz-de-marée pour La République En Marche chez les Français de l’étranger

Les résultats du premier tour des élections législatives dans les circonscriptions des Français de l’étranger ont été dévoilés, ce lundi par les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Dans 10 des 11 circonscriptions concernées, c’est le candidat de La République en marche qui est arrivé en tête. Dans 8 d’entre elles, le candidat soutenu par la majorité présidentielle a même obtenu plus de 50% des voix mais, faute de participation, un second tour sera partout nécessaire. En très mauvaises postures, des figures de LR, comme Frédéric Lefebvre et Thierry Mariani, ou du PS, comme Axelle Lemaire, ne devraient donc pas retrouver leur siège à l’Assemblée nationale :