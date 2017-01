Nicolas Dupont-Aignan : « Les Français ne sont pas cons »

Invité ce vendredi de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé vouloir « rétablir les frontières nationales ». Le député de l’Essonne s’en est ensuite pris à ses adversaires à l’élection présidentielle et notamment à François Fillon et Emmanuel Macron : « Ces gens-là font croire qu’ils vont résoudre des problèmes sans traiter les causes. Les Français ne sont pas cons. Beaucoup moins que leurs hommes politiques… »