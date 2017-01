Présidentielle 2017 : Villiers pronostique un second tour Macron VS Le Pen

Contacté par Le Figaro, Philippe de Villiers juge que le vainqueur de la primaire de la droite est « un piètre candidat en campagne » et qu’il « ne sera pas présent » au deuxième tour de la présidentielle. Selon son pronostic, lors du second round du scrutin, il faudrait plutôt s’attendre à un un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. « Une campagne est une dynamique et j’observe une dynamique Macron, comme s’il était une sorte de Lecanuet de centre-gauche. Donc, il montera haut, Fillon continuera sa descente et la primaire de la gauche sera un échec. »