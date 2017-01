Racisme : Quatre Afro-Américains torturent un jeune homme blanc handicapé

Les images, diffusées en direct sur Facebook, sont violentes. Elles montrent un jeune homme blanc handicapé, attaché et bâillonné, torturé pendant des heures sous un flot d’insultes racistes et hostiles au nouveau président américain Donald Trump. Les quatre bourreaux, des Afro-Américains, âgés de 18 à 24 ans, ont été inculpés et incarcérés jeudi à Chicago (Illinois) pour kidnapping et torture. Que croyez-vous que disent les merdias ? Ils parlent d' »effet Trump »…