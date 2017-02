Explosions, voitures incendiées… de nouveaux incidents éclatent à Aulnay-sous-Bois

Pour le troisième soir consécutif, de nouveaux incidents entre des groupes de jeunes et des policiers ont éclaté ce lundi soir à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, en réaction notamment à l’arrestation violente, jeudi dernier, de Théo, un jeune homme de 22 ans. Au cours de la soirée, plusieurs départs de feu ont été constatés dans la « cité des 3 000 » où un hélicoptère de la police a survolé le quartier pendant une partie de la nuit. Des jets de cocktails molotov ainsi que des tirs de flashball ont aussi été signalés par des habitants. Plusieurs véhicules et quelques poubelles ont été incendiées et des personnes ont été interpellées :