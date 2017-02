Pourquoi Fillon s’accroche

Aucun remplaçant crédible ne semble disponible à « droite » :

Alain Juppé ? On ironisera sur le fait qu’on remplace un candidat soupçonné d’employer fictivement sa femme par le maire de Bordeaux, condamné en 2004 dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris… Et puis, on lui cherchera des noises sur sa double retraite. François Baroin ? « Il est avocat d’affaires, on l’embêtera sur ses clients », souligne-t-on dans l’entourage de Fillon. Nicolas Sarkozy ? C’est pire : la justice s’intéresse déjà à son cas dans de nombreuses affaires. Autre solution : désigner un candidat qui n’a pas été un compétiteur de la primaire. « Mais il aurait la même légitimité qu’un passant dans la rue », remarque un proche de Bruno Le Maire…