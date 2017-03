Sondage Elabe pour BFM TV : Macron et Le Pen au coude à coude au premier tour

Selon les résultats du sondage Elabe pour BFM TV et L’Express publié ce mardi, Marine Le Pen et Emmanuel Macron arriveraient nettement en tête et quasiment au coude à coude au premier tour de l’élection présidentielle. La candidate du FN recueille 26% d’intentions de vote et le candidat du mouvement En Marche ! 25,5%. François Fillon arrive en troisième place avec 19% d’intentions de vote devant Benoît Hamon avec 13,5% et Jean-Luc Mélenchon qui capitalise 12% des voix :