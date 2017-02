Après deux trimestres consécutifs de baisse, la fréquentation touristique est repartie à la hausse de 3,9% au quatrième trismestre 2016 par rapport à la même période en 2015. « Ce fort rebond fait plus que compenser le net repli enregistré un an plus tôt (−1,8 %), lié à l’impact des attentats. Le nombre de nuitées dépasse ainsi celui du quatrième trimestre 2014 », indique l’Insee.