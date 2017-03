« Lâcheurs », « faux-culs »… les militants LR jugent sévèrement les « déserteurs »

En meeting ce mardi à Orléans, François Fillon a appelé « toutes les forces de [sa] famille politique à se reprendre et à foncer avec [lui] pour la France ». Du côté des militants, ce rassemblement s’annonce un peu plus compliqué. « Déserteurs », « lâcheurs » ou « faux-culs », ceux qui se sont, ces derniers jours, retirés de la candidature de François Fillon ne sont plus forcément les bienvenus. Certains estiment, cependant, que ce rassemblement est bel et bien nécessaire pour espérer remporter l’élection présidentielle : « On a besoin d’eux et eux ont besoin de nous » :