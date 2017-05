Les élections seraient-elles truquées ?

Dans une vidéo publiée sur Youtube, le vidéaste Kriss Papillon démontre que des choses étranges ont eu lieu durant le premier tour des élections présidentielles. En tombant sur cette vidéo, on ne peut que s’indigner : « Oh non ! Encore du complotisme ! » Mais, après l’avoir regardé, on est obligé d’admettre que si l’on avait voulu privilégié Macron, on ne s’y serait pas pris autrement. Des résultats peu claires ont même été remarqués… à Lyon… dont le maire est l’un des premiers soutiens de Macron…