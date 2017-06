Enfin du bon sens rue de Grenelle. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education, présentera officiellement ce jeudi son projet sur les rythmes scolaires. Dans un entretien au Parisien, il livre aussi ses pistes pour lutter contre l’échec scolaire et faire en sorte que plus aucun élève n’entre au collège sans savoir lire, écrire et compter correctement. Pour lui, « il n’est pas normal d’interdire le redoublement ». Il a annoncé vouloir « l’autoriser à nouveau » :