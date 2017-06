Lutte contre l’islamisme : la mosquée Al-Azhar face à ses propres contradictions

En Égypte, l’Université et la mosquée Al-Azhar, plus haute institution de l’islam sunnite, ont entamé des efforts pour faire barrage à l’extrémisme religieux. Le grand imam, nommé par le chef de l’État, a pour mission d’être le vecteur d’un islam « institué » et « modéré ». Des initiatives ont d’ailleurs été lancées, comme la création d’un Observatoire de la lutte contre le terrorisme. Mais cette bonne volonté affichée est parfois contredite par leurs pratiques :