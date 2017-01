Présidentielle 2017 : pourquoi Emmanuel Macron inquiète les autres candidats

Dans un récent sondage, Emmanuel Macron pourrait être au second tour de la présidentielle et devancerait ainsi Marine Le Pen. Le fondateur « d’En Marche » séduit à la fois des sympathisants de gauche comme de droite. Jugé plus moderne que les candidats du PS, moins radical que François Fillon et encore plus neuf que Marine Le Pen, l’ancien ministre de l’Économie voit aussi affluer les soutiens d’élus :