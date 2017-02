Pourquoi plus de la moitié des auto-écoles communiquent-elles de faux taux de réussite ?

D’après l’UFC-Que choisir, la majorité des auto-écoles affichent des taux de réussite au code et au permis de conduire très supérieurs aux chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur: elles seraient 63% pour le code et 69% pour le permis. Les professionnels reconnaissent à demi-mots ces petits arrangements avec la réalité et invoquent un secteur concurrentiel. UFC-Que choisir demande un changement de réglementation et l’obligation pour les auto-écoles de rendre leur taux de réussite officiel visible à tous leurs clients :