Le Salon rétro-mobile a ouvert ses portes à Paris, ce mercredi. Pour l’occasion, l’association « 40 millions d’automobilistes » a établi un baromètre des voitures de collection préférées des Français. En tête : la Fiat 500. Petite et charmante, son prix a aussi doublé en dix ans. Comptez ainsi entre 5.000 et 10.000 pour en devenir le propriétaire. La mythique 2CV et la Coccinelle complètent le podium.