Depuis plus 15 ans le PCD défend vos idées sans aucune subvention publique !

« A force de ne pas voter

pour les personnes

qui portent vos convictions

un jour il n’y en aura plus ! »

A titre d’exemple le PS, LR et le FN bénéficient respectivement de 28, 20 et 5,5 millions d’euros de subvention par an.

La condition pour que le PCD accède enfin à ces financements est simple : avoir 50 candidats qui dépassent 1% des suffrages exprimés dimanche prochain.

Et c’est là que nous avons besoin de vous ! 1% des suffrages exprimés, c’est environ 600 voix ! C’est tout à fait atteignable dans votre circonscription.

Parlez-en à vos amis, expliquez à votre entourage cette mécanique de financement des partis politiques, mal connues des citoyens.

Depuis 2002, nous fonctionnons uniquement grâce à la générosité de nos donateurs.

Nous avons su faire de grandes choses avec peu de moyens. Donnez-nous la possibilité de faire plus, pour vos convictions.

Nos 120 candidats ont pris leur responsabilité. Ils ont sacrifié une partie de leur temps professionnel et familial pour permettre une véritable alternative politique aux vieux schémas. Ils croient en une droite enracinée qui s’assume, sans faux semblants et sans tromperie.

Aidez-les. Ils ont besoin de vos suffrages.

Le 11 juin, vos votes permettront au PCD de vivre.

–> 1 voix = 1€40 pour le PCD

Seul parti présent à l’Assemblée Nationale sans recevoir de subvention publique, le PCD a besoin de moyen pour continuer à exister et à reconstruire la droite.

Par votre bulletin de vote, et celui de vos amis, vous déciderez de la place du PCD sur la scène politique française dans les 5 ans à venir.

Vous aussi, prenez vos responsabilités,

Pour l’Amour de la France !

Retrouvez nos candidats >> https://pourlamourdelafrance.fr/nos-candidats