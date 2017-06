Mars, une potentielle planète B ?

Et si nous devions un jour abandonner notre planète Terre, ravagée par l’impact des activités humaines ? C’est une possibilité qu’envisagent la NASA et plusieurs organisations privées, comme la mission SpaceX d’Elon Musk, qui veut créer une colonie sur Mars d’ici dix ans. Mais comment et combien de temps l’être humain pourrait-il vivre sur la planète rouge ? Pour le savoir, la chercheuse française Lucie Poulet a vécu pendant six mois dans un volcan à Hawaï, dans des conditions similaires à celles sur Mars. S’installer sur la planète rouge, ce n’est pourtant pas pour demain, dit-elle. Elle recommande plutôt de tirer parti des explorations sur Mars pour mettre au point des solutions pour une vie plus durable sur Terre :