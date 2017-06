Mossoul : pour les empêcher de fuir, Daesh tue les civils

À Mossoul en Irak, les combats font rage depuis plusieurs mois entre les forces irakiennes et l’organisation État islamique. Les jihadistes utilisent des mortiers et des snipers tandis que l’armée irakienne riposte par des frappes aériennes. Selon le major Mohamed qui gère les centres de soins à Mossoul, Daesh tue des civils pour les empêcher de fuir: « Si Daesh se retrouvait seul, sans civil, l’armée irakienne pourrait entrer dans la ville et en une ou deux semaines, tous les combats seraient finis » :