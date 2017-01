Institut du monde arabe : la gestion catastrophique de Jack Lang

Jack Lang serait-il un mauvais gestionnaire ? Sa présidence de l’Institut du monde arabe est épinglée par un article du site Capital, qui a enquêté. Les résultats sont alarmants, l’ancien ministre de la Culture n’aurait pas redressé la barre financière de l’organisation. « Nous sommes pauvres mais sexy » , assume le président qui serait payé 9 000 euros par mois depuis sa nomination par François Hollande en 2013. En plus d’avoir perdu beaucoup de visiteurs, l’institution ne ferait pas dans l’économie. Les comptes afficheraient une « perte record » de 2,5 millions d’euros en 2015. C’est toujours grâce à une subvention annuelle de 12 millions d’euros versée depuis 2008 par le ministère des Affaires étrangères que le budget serait bouclé. Une enveloppe que le quai d’Orsay voudrait alléger sans succès. « Voilà deux ans qu’on veut nous rogner 750.000 euros. J’ai convaincu le Premier ministre de n’en rien faire », se félicite Jack Lang qui prévoirait encore de dépenser. 3 millions d’euros pourraient être investis en travaux. Il dit cependant tout faire pour que ces frais soient assumés par des mécènes et non par de l’argent public. Quelques chiffres chocs d’une vaste organisation qui nécessite beaucoup de personnel : 120 permanents auxquels il faut ajouter certains bénévoles comme sa femme Monique, qui selon Capital, pourrait bénéficier de notes de frais. Une gestion critiquée, mais que Jack Lang souhaiterait continuer. Il veut briguer un second mandat à la tête de l’Institut du monde arabe, à moins que le prochain président n’en décide autrement :