Il en va de la politique comme des salles de classe : l’absentéisme fait l’objet de sanctions. En l’occurrence, la punition passe très mal pour Gérard Collomb, Sénateur et maire de Lyon, qui a pâti de son statut de cumulard. Ses fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole lyonnaise ne lui permettent pas d’assister à tous les travaux du Sénat. Il s’est donc vu amputé d’une partie de ses indemnités parlementaires. C’est ainsi qu’il déclare vivre un véritable « cauchemar » comme le rapporte le journal Le Point ce lundi 9 janvier : « Mes revenus sont plafonnés, je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole, je suis donc tombé à 4000 euros par mois », s’est-il insurgé. Pour ce mauvais élève de la Haute Assemblée, « On ne sait pas d’une semaine sur l’autre quand se feront les votes solennels. Impossible dans ces conditions d’organiser un agenda ». Et impossible de vivre avec 4 000 euros par mois à n’en pas douter…