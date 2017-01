Les monts Nuba, situés entre le Soudan et le Soudan du Sud, ne font pas partie des accords de paix signés entre les deux Soudan en 2005. Depuis six ans, des rebelles ont donc repris les armes pour réclamer l’autonomie de leur région. La zone étant riche en pétrole, Khartoum est bien décidée à la garder dans son giron. Résultat : son armée bombarde aveuglement combattants et civils :