Pour Mariton, se passer de Fillon c’est offrir plus de voix au FN

Admirez l’argumentaire. Invité de Jean-Jacques Bourdin ce vendredi sur RMC et BFM TV, Hervé Mariton a réaffirmé son soutien à François Fillon, empêtré dans les révélations sur les emplois supposés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, en considérant qu’il était toujours « le bon choix » pour la présidentielle 2017. Le député Les Républicains et maire de Crest dans la Drôme a également reconnu qu’en cas de désistement du candidat de la droite et du centre, « une partie de [leurs] électeurs voterait pour Marine Le Pen » :