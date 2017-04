« Je serai candidate aux législatives. J’ai simplement dit et d’ailleurs ce n’est une surprise pour personne que je ne ferai pas de politique toute ma vie (…) Je me garde la possibilité de pouvoir partir mais au moment le plus opportun pour ne pas nuire à la campagne », a affirmé déclaré ce dimanche 9 avril, Marion Maréchal-Le Pen, députée FN du Vaucluse et soutien de Marine Le Pen à l’élection présidentielle. Selon Le Canard enchaîné de cette semaine, la jeune femme envisagerait de ne pas se présenter aux élections législatives et pourrait se détourner de la politique en fonction du résultat de Marine Le Pen :