Marion Maréchal-Le Pen a indiqué ce mardi qu’elle se retirait de la vie politique. La députée FN souhaite connaître « une autre expérience » et consacrer plus de temps à sa fille. Selon Christophe Barbier, éditorialiste politique de BFMTV, ce sont d’autres raisons plus politiques qui ont poussé la jeune élue du Vaucluse vers la sortie. « Le Front national n’y arrivera jamais tant qu’il n’aura pas complètement muté. Or, elle se rend compte que cette mutation, elle ne pourra pas l’opérer (…) Marine Le Pen n’est plus contestée à l’intérieur du parti. Seule Marion Maréchal pouvait prendre la tête d’une fronde contre la ligne incarnée par Florian Philippot » A moins de laisser les incompétents s’user et de revenir cueillir la présidence du FN comme un fruit mur dans quelques années ?