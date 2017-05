« Oui, oui, on me reverra », a répondu ce mercredi François Hollande à un journaliste après avoir tenu son dernier discours de Président lors de la cérémonie commémorative de l’abolition de l’esclavage, « qui lui tient particulièrement à cœur ». « Comment puis-je être utile à mon pays? C’est à cette question que je vais répondre maintenant, en réfléchissant, en travaillant (…) et en intervenant quand ça me paraîtra utile », a confié le chef de l’État. La passation de pouvoir avec Emmanuel Macron aura lieu ce dimanche 14 mai :