Quand Arthaud assume à demi-mot qu’elle fait de la propagande communiste en classes d’économie

« Mes élèves, je les encourage à se défendre, à s’organiser, à prendre confiance en eux, dans ce qu’ils représentent », a déclaré ce mercredi 12 avril Nathalie Arthaud, candidate Lutte ouvrière à l’élection présidentielle et professeure d’économie dans la vie, lors de son « Entretien d’embauche » chez Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC. « Mes élèves d’Aubervilliers, ils appartiennent aux classes populaires, ils appartiennent à la classe ouvrière et ils savent ce que c’est les petits boulots, la galère du chômage et ils savent que lorsqu’ils sont en difficulté, leur force c’est l’organisation collective », a-t-elle poursuivi :