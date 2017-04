Sondage : Macron en tête au second tour dans tous les cas de figure

Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient à égalité avec 23% des intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle, selon un sondage Elabe pour BFMTV et L’Express (des médias appartenant au milliardaire franco-israélien pro-Emmanuel Macron Patrick Drahi) paru ce mardi. François Fillon conserverait quant à lui sa troisième place avec 19% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui en récolterait 17%. En hausse ces dernières semaines dans les sondages, le candidat de la France insoumise est désormais testé au second tour. Il y battrait Marine Le Pen avec 61% des voix et François Fillon avec 59% des voix. Qu’il soit face à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou François Fillon, Emmanuel Macron est donné vainqueur au second tour :