Fanny Ardant aux journalistes d’Arte : « Vous êtes les laquais de l’Amérique »

En l’espace de deux minutes, la réalisatrice Fanny Ardant – venue présenter son nouveau film Le Divan de Staline (avec Gérard Depardieu) sur le plateau de l’émission 28 minutes sur Arte – a envoyé ruer dans les brancards du conformisme et du politiquement correct le petit commissaire politique Thomas Legrand, éditorialiste de France Inter, sous les yeux médusés de l’inusable Élisabeth Quin. Une petite démonstration d’indépendance dans le monde aseptisé du culturo-mondain, pour lequel l’usage de la carte « reductio ad hitlerum » semble de moins en moins efficace :

Je vous vois venir ! Quand on est à court d’argument, on dit : « Vous êtes pour Hitler ». Vous ne me ferez pas rentrer dans la pensée unique !