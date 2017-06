Pourquoi les pays du Golfe s’en prennent-ils au Qatar?

Donald Trump prononçait un discours le 21 mai, à Riyad, la capitale saoudienne. Il y a ainsi appelé les pays arabes à combattre « l’extrémisme islamiste » et à isoler l’Iran, source du terrorisme selon lui. Ces deux raisons pourraient expliquer la rupture des liens diplomatiques de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte, du Bahreïn, du Yémen et des Émirats Arabes Unis vis-à-vis du Qatar, qui entretient des liens avec l’Iran et qui est soupçonné de financer des groupes terroristes en Syrie. Sauf que l’Arabie Saoudite et son régime wahhabite sont également accusés de soutenir l’islamisme radical. Comment cette nouvelle donne géopolitique peut-elle recomposer les équilibres régionaux ?

Invité : Jean-Bernard Pinatel est général (2S), dirigeant d’entreprise, spécialiste des questions géopolitiques et d’intelligence économique, et auteur du nouveau livre “L’histoire de l’Islam radical et de ceux qui s’en servent” (chez Lavauzelle)

Source : Sputnik