Macron à Hénin-Beaumont, fief du FN : qu’en pensent les habitants ?

Emmanuel Macron est, ce vendredi, en campagne à Hénin-Beaumont, ville symbole du vote ouvrier, à l’occasion d’une remise de médaille du travail. La victoire n’est pas gagnée pour le candidat: la mairie est Front national et beaucoup d’habitants sont désabusés. « Les gens qui sont dans la misère iront, soit chez madame Le Pen, soit à l’extrême gauche chez monsieur Mélenchon. Le milieu, on y croit plus », confie un habitant à BFMTV. En venant défier Marine Le Pen dans son fief, le fondateur du mouvement En Marche se pose en principal adversaire de la candidate frontiste. Mais cette stratégie agace Steeve Briois, le maire d’Hénin-Beaumont. « Ils ont tous fait ça, comme Valls et Mélenchon. Ils viennent à Hénin-Beaumont comme si c’était Lourdes. Mais non, ce n’est pas Lourdes », déclare ce dernier :