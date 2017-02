« Les actes christianophobes ont augmenté de 17,4% entre 2015 et 2016 et de 245% entre 2008 et 2016, alors que le nombre d’actes antimusulmans a baissé de 58% entre 2015 et 2016 » a souligné Jacques Bompard dans une question écrite au sinistre de l’Intérieur :