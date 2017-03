Echange tendu entre Louis Aliot et Jean-Jacques Bourdin sur le temps de parole du FN sur BFMTV

Louis Aliot, invité de Jean-Jacques Bourdin ce mardi matin sur BFMTV et RMC, a estimé que les critiques concernant le temps de parole de Marine Le Pen sur BFMTV, jugé trop faible par le FN, « fait partie de la polémique politique ». « On est mis en accusation par les médias, on se défend comme on peut », a-t-il déclaré. Jean-Jacques Bourdin a alors dévoilé les derniers chiffres du temps de parole de chaque candidat à l’antenne de BFMTV, assurant que Marine Le Pen se situe devant Emmanuel Macron :