Dans une vidéo, consacrée aux résultats du premier tour des élections législatives et diffusée ce mardi 13 juin sur son compte Youtube, Michel Onfray accuse le nouveau chef de l’État Emmanuel Macron d’avoir créé “une cellule riposte” contre lui et le journaliste du Figaro Eric Zemmour (à partir de 10:00) :

“On voit bien que la démocratie ne fonctionne plus et que ce qui va se passer dans les cinq années qui suivent fait la démonstration qu’effectivement il y aura de la violence, de la brutalité, du mécontentement, des gens pas contents, des gens déjà déçus, des gens qui ne souscrivent pas à cette vague macroniste”, affirme notamment le philosophe libertaire.

“Il n’y a pas de vague macroniste, il y a une grande vague de désespoir, décliniste dira encore M. Macron, qui voudra pour ce faire, on en reparlera, qui a décidé de faire une cellule riposte, parce que Zemmour et moi-même, nous prenons trop de place dans le récit national. On a créé une cellule pour lutter contre nous. Tout cela est fort sympathique. Mais c’est la preuve qu’il faut continuer à se battre pour défendre les idées, la vérité, la justice”, ajoute sans plus de précisions, Michel Onfray.