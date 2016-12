La région Île-de-France cesse de financer la théorie du genre à l’université

Lu dans Libération :

Cela devrait être officialisé aujourd’hui : les études sur le genre, les inégalités et les discriminations ne seront plus financées par la région Ile-de-France. Telle est la volonté de la présidente LR, Valérie Pécresse. Traditionnellement, la Région soutient des Domaines d’intérêt majeur (DIM) en matière de recherche. Des sciences dures principalement mais aussi le genre depuis 2006, à l’initiative d’un élu vert, Marc Lipinski, convaincu de l’innovation de ce champ. En dix ans, près de 90 bourses de doctorat et de post-docs sont financées par la Région pour un montant global d’environ dix millions d’euros. Un soutien remarquable aux jeunes chercheurs.

En juillet, changement de focale : dans l’appel à projets des nouveaux DIM, le genre passe à la trappe. Ce n’est pas une surprise : candidate en campagne pour la région en décembre 2015, Valérie Pécresse draguait sans sourciller la Manif pour tous.