Etats-Unis : à New-York, les anti-démocratie manifestent contre Trump

Aux Etats-Unis, des militants de gauche et d’extrême gauche continuent à s’opposer à l’élection par le peuple américain du président Donald Trump, à l’instar des activistes du mouvement T-R-O – revendiquant plus de 7.000 adhérents -, qui marchent tous les jours sur la cinquième avenue devant la Trump Tower, à New York City :