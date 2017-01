La présidente du Front national, Marine Le Pen, était ces derniers jours à New York. Son passage par la Trump Tower, où habite le président-élu des Etats-Unis Donald Trump, n’a pas manqué de susciter une polémique en France. Rencontrée par BFMTV dans les rues de New York, la candidate à la présidentielle de 2017 s’est finalement expliquée sur ce déplacement et les raisons de son voyage aux Etats-Unis :