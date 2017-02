Mardi 14 février en Algérie, Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité », provoquant la polémique. « Officiellement, Emmanuel Macron assume ses propos, mais on sent quand même une certaine gêne et d’ailleurs, il va s’expliquer, ce sera dans une interview au Figaro demain (vendredi 17 février) » détaille une journaliste de France 2. Dedans, il ne réutilise pas la formule « crime contre l’humanité », il déclare que la colonisation a entraîné de terribles souffrances pour le peuple algérien, mais qu’elle a aussi eu des conséquences positives ». Allez comprendre !