François Fillon lance un mouvement homosexualiste militant…

Soucieux de casser l’image du candidat de la droite, son équipe a donné un accord de principe mercredi à la formation d’un mouvement homosexuel en sa faveur, indique Le Figaro :

Entre deux révélations fracassantes, on pouvait trouver cette semaine une information passée inaperçue dans Le Canard Enchaîné. Une nouvelle composante est en passe de venir s’ajouter au dispositif de campagne de François Fillon: un mouvement de soutien d’homosexuels pour la campagne du candidat de la droite est dans les tuyaux. Cette initiative sera confiée à Benoît-Olivier Boureau, banquier chez Rothschild et impliqué dans le comité de soutien parisien de la campagne de François Fillon. (…) Il a en revanche pris contact avec Pierre Danon, à la tête du pôle de campagne société civile auprès de François Fillon. «Il m’a demandé si c’était bien à moi qu’il fallait s’adresser. J’ai répondu que je serai ravi d’accueillir cette initiative et de le publier si elle est solide et sérieuse, ce dont je ne doute pas», confirmait au Figaro mercredi soir l’ex-patron de Numéricable, qui a notamment supervisé le rassemblement du Trocadéro. Le chef de file des Jeunes avec Fillon confirme la nouvelle. «C’est une très bonne chose, ça devrait permettre d’élargir notre audience, alors qu’on essaie de le faire passer pour un extrémiste en arguant de la radicalisation de sa campagne», salue Cédric Rivet-Sow.